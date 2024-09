Poliisi etsii kadonnutta miestä Suomussalmella

Kadonnut mies on todennäköisesti liikkeellä jalkaisin. Mies on noin 170 senttiä pitkä, hoikkavartloinen ja hänellä on vasemmassa silmäkulmassa lävistys. Katoamishetkellä miehellä on ollut todennäköisesti päällään musta huppari sekä mustat college-housut.



Akuutit havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Ei-akuutit havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen: 0295 416194.