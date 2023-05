STM uskoi THL:n kannattavan pääjohtajan kelpoisuusvaatimusten keventämistä – "Ei vastustettu ainakaan isoin kirjaimin"

Asetusta koskevassa muistiossa todetaan, että esitys on valmisteltu yhteistyössä THL:n kanssa ja että THL puoltaa sitä.

THL:n hallinto- ja talousjohtaja Mia Nykoppin mukaan tämä ei pidä täysin paikkaansa. Hän sanoo, että asetusta on kyllä käsitelty muilta osin yhdessä, mutta pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei ole otettu kantaa, koska niiden määrittely ei kuulu laitoksen hallintoon. Laitokselta ei myöskään ole pyydetty virallista lausuntoa asiasta, kuten lainsäädäntömuutoksissa yleisesti tehdään.

– Laitos ei ole antanut kantaa tähän asiaan, jolloin me emme ole myöskään puoltaneet tätä, Nykopp sanoo STT:lle.

Hän lisää, että jos lausuntopyyntö olisi tullut, THL olisi varmasti tuonut ilmi, minkälaisia vaikutuksia pääjohtajan kelpoisuusehtojen muutoksella on.

"Ei vastustettu ainakaan isoin kirjaimin"

Samansuuntainen näkemys on STM:n kansliapäälliköllä Veli-Mikko Niemellä. Hän sanoo, että asiasta on puhuttu jo viime vuoden lopulla, ja hän on itsekin keskustellut asiasta esimerkiksi THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan kanssa.