Stanfordin huippuyliopiston geenitutkija Hanna Ollila selvittää, miksi yksi sairastuu koronaan enemmän kuin toinen: "Tiedetään, että taustalla on perimän riskitekijöitä"

Geenitutkija Hanna Ollila pitää Suomen asettamia koronarajoituksia toimivina. Hän on tutkijana ollut todella tyytyväinen tehtyihin rajoitustoimenpiteisiin. Suomessa muun muassa suljettiin Uudenmaan raja noin kolmeksi viikoksi epidemian leviämisen hillitsemiseksi ja ravintoloiden ovet on pantu säppiin.

Esimerkiksi Ruotsin linjaa koronaviruskriisissä on arvosteltu liian lepsuksi. Länsinaapurissa pidetään esimerkiksi koulut auki.

Ollila selvittää geenien vaikutusta sairastumiseen

Ollila on mukana projektissa, johon osallistuu huippuyliopistoja ja sairaaloita ympäri maailmaa. Yhteistyöhön osallistuu ympäri maailmaa noin 600 tutkijaa.

Nyt selvitetään, minkälainen merkitys geeneillä on siihen, kuinka vakavasti ihminen sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan covid19-tautiin.

– Kiinasta on tullut ainakin yksi tutkimus, jossa on havaittu tiettyjen veriryhmien vaikuttavan alttiuteen saada covid. Tiedetään, että taustalla on perimän riskitekijöitä.