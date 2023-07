Spotify kasvatti huomattavasti käyttäjämääriään – tulos jäi silti tappiolle

Spotify kertoi aiemmin tällä viikolla nostavansa hintojaan keskeisillä markkinoillaan. Suomessa premium-tilauksen korotus on 10,99 eurosta 11,99 euroon.

Yhtiön mukaan tappio on pääosin seurausta säästötoimista. Yhtiö on tänä vuonna vähentänyt henkilöstöään kahteen otteeseen, ensin tammikuussa 600 henkilöä ja uudelleen kesäkuussa 200.

Henkilökunta on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, kun yhtiö on satsannut muun muassa podcasteihin. Yhtiö työllisti noin 3 000 ihmistä vuonna 2017, mutta henkilöstömäärä oli viime vuoden lopulla jo lähes 10 000.

Spotify on kasvanut voimakkaasti ja noussut suurimmaksi musiikin suoratoistopalveluksi, mutta New Yorkin pörssiin listattu ruotsalaisyhtiö ei ole tähän mennessä kertaakaan julkistanut voitollista tulosta vuositasolla. Sillä on takanaan muutama voitollinen vuosineljännes.