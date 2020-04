Netflix tuplasi tuottonsa – uusia tilaajia alkuvuonna jopa yli 15 miljoonaa

Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tilaajien määrä on kasvanut 15,7 miljoonalla.

Suoratoistopalvelulla on nyt lähes 183 miljoonaa tilaajaa. Tilaajien määrän kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut maailman koronavirustilanne ja se, että useissa maissa ihmisiä on kehotettu olemaan poistumatta kodeistaan.