Ensimmäisen TTK-livelähetyksen tanssit ja kappaleet julki – mukana yllätysesiintyjä

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

JARKKO JA KIA / JIVE: Runaway (Bon Jovi)

MARIA JA SAMI / CHA CHA CHA: Sax (Fleur East)

SHAWN JA SAANA / TANGO: Sydämen lupaus (Marko Maunuksela)

JUSSI JA CLAUDIA / JIVE: Get On (Hurriganes)

EMMA JA MATTI / SAMBA: Whatever Lola Wants (Molly Johnson)

PIA JA MARKO / CHA CHA CHA: Mä haluun viihdyttää (Anssi Kela)

MIKKO JA KERTTU / WIENINVALSSI: Where the Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds, Kylie Minogue)

SOINTU JA HENKKA / TANGO: Tulisuudelma (Reijo Taipale)

MATTI JA KATRI / QUICKSTEP: I'm So Excited (Tony Crane and His Band)

YEBOYAH JA VALTTERI / JIVE: Don't Stop Me Now (Queen)

PERNILLA JA ANSSI / HIDAS VALSSI: Earned It (DJ Maksy, orig. The Weeknd)