Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun lentoreitti Euroopan yli on kulkenut poikkeuksellisen mutkittelevasti.

Netanjahu lähti aamulla Tel Avivista Yhdysvaltoihin osallistuakseen YK:n yleiskokoukseen.

Uutiskanava CNN kertoo, että normaalisti lentoreitti kulkisi useiden Euroopan valtioiden ilmatilassa. Lentoseurantasivustojen mukaan nyt lento kulki kuitenkin mutkitellen Välimeren ja Gibraltarin salmen yli.

FlightRadar24:n mukaan lento ylitti lyhyesti Kreikan ja Italian. Reitti vältti kokonaan Ranskan ja Espanjan ilmatilat, mikä pidensi samalla lennon kestoa.

Benjamin Netanjahun lentoreitti New Yorkiin 25.9.2025. Kuva: FlightAwareFlightAware

CNN:n mukaan ilmeisesti pyrkimyksenä on ollut välttää maita, jotka voisivat laittaa täytäntöön Netanjahusta annetun pidätysmääräyksen.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen epäiltyjen sotarikosten vuoksi. Jos Netanyahu lentäisi ICC:n jäsenmaiden yli, hänet voitaisiin pakottaa laskeutumaan ja pidättää.

Israel ja Yhdysvallat eivät ole ICC:n jäseniä.

