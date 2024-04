Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja päätyy ulosottoon eniten Päijät-Hämeessä, vähiten Pohjanmaalla

Ulosottoon päätyvien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrissä on isoja eroja hyvinvointialueiden välillä. Asia ilmenee Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) tuoreesta selvityksestä.

Toisella sijalla on Etelä-Karjala, jossa viime vuonna asiakasmaksuja tuli ulosottoon vireille lähes 19 000 ja kolmannella Keski-Pohjanmaa, jonka vastaava luku on reilut 9 000. Sekä Etelä-Karjalassa että Keski-Pohjanmaalla asukasta kohti suhteutettu luku oli 0,18.

– Monilla hyvinvointialueilla on jo nostettu asiakasmaksuja ja samanaikaisesti hallitus on leikannut heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa. On todellisena vaarana, että ulosottojen määrä kääntyy taas muutaman positiivisen vuoden jälkeen nousuun, sanoo Perälahti tiedotteessa.