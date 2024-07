EastEnders-tähti Roberta Taylor on kuollut

Hän on näytellyt useissa eri teatteriproduktioissa useiden vuosien ajan. Vuonna 1997 näyttelijä aloitti EastEnderin sarjassa Irene Raymondin roolissa. Hän oli mukana show’ssa vuoteen 2000 asti. Tämän jälkeen hän siirtyi The Bill -sarjaan.

Hänen viimeisin tv-työnsä oli Shakespeare & Hathaway -sarja vuonna 2022. Taylor myös julkaisi Too Many Mothers -muistelmateoksen liittyen hänen lapsuuteensa vuonna 2005. Hän myös julkaisi The Reinvention of Ivy Brown-novellin vuonna 2008.