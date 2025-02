Elämää Philadelphiassa -sarjasta tuttu näyttelijä on kuollut

Elämää Philadelphiassa -sarjassa näytellyt Lynne Marie Stewart on kuollut 78-vuotiaana.

Näyttelijä Lynne Marie Stewart on kuollut 78-vuotiaana. Hänet muistetaan muun muassa roolistaan Elämää Philadelphiassa (It's Always Sunny in Philadelphia) -sarjassa.

Stewartin edustaja Bette Smith kertoi People-julkaisulle tähden menehtyneen perjantaina 21. helmikuuta. Smithin mukaan Stewartilta löydettiin kasvain kaksi kuukautta sitten.

– Hän oli juuri saanut purkkiin Dink-elokuvan ja Elämää Philadelphiassa -kuvaukset joulukuun puolessa välissä. Hän oli poikki, joten meni lääkärin luokse. Kaikkien järkytykseksi hänellä oli kasvain maksan ja sappirakon välissä, Smith kertoi.

Stewart teki valkokangasdebyyttinsä vuonna 1971 Drive, She Said -elokuvassa. Hänet on nähty lukuisissa rooleissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, kuten American Graffiti (1973), M*A*S*H (1975-1977), Life with Louie (1996-1997) ja Arrested Development (2004).