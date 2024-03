Sonja Aiello sai järkyttävän puhelun ollessaan toisessa maassa: "Yksi elämäni hirveimmistä hetkistä"

– Minulla on ollut todella vaikea alkuvuosi. Eihän tästä tule mitään ilman itkemistä. Me menetimme meille todella tärkeän ihmisen helmikuun alussa. Tero oli minulle puoli-isä, äidilleni puoliso ja elämän rakkaus. He olivat 16 vuotta yhdessä, ja minä olen ollut ihan pikkutyttö, kun Tero on tullut meidän perheeseemme, Aiello kertoi videollaan.

– Seuraavana aamuna heräsin puheluun, ja minulle kerrottiin tämä. Se oli yksi elämäni hirveimmistä hetkistä. En voinut uskoa sitä todeksi, enkä jotenkin tänä päivänäkään vielä usko sitä. Tämä aika on ollut perheellemme todella raskasta aikaa ja varsinkin äidillemme. Äitini on minulle maailman tärkein ja rakkain ihminen. Hän on äitini ja paras ystäväni. Hän on kaikki, enkä mitään muuta ole toivonut tässä elämässä, kun äitini on onnellinen. Tero on tuonut äidilleni sen onnellisuuden, niin toki minulla on tyttärenä todella suuri huoli ja pelko äidistäni. Ikävä on ihan sanoinkuvaamaton.