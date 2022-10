Sonja Aiello ja räppäri William erosivat sopuisasti – sitten tapahtui yllättävä käänne: "Kaikki lähti ryminällä alamäkeen"

MTV Uutiset vieraili Aiellon luona, joka otti vieraat iloisesti vastaan yhdessä Bibi-koiransa kanssa. Sosiaalinen ja puhelias Aiello myöntää, että takana on rankat kuukaudet.

– Alkuun ajattelin, että ero ei ole paha. Otin asunnon, hänkin oli katsomassa tätä. Me jopa ajattelimme, että kokeillaan suhdetta vielä vaikka asumme eri osoitteissa. Kaikki lähti kuitenkin ryminällä alamäkeen, kun ilmeni aika pahoja asioita, ne vetivät minut alas. En kuitenkaan halua vain toista ihmistä manata, koska itsellänikin on asioita, mitä olisin voinut tehdä toisin.

"Julkisuus iski vasten kasvoja"

– Välillä olen pysähtynyt miettimään, mitä on tapahtunut lyhyen ajan sisään. Olen miettinyt, miten pääni kestää. Jossain vaiheessa minulla tuli tunne, että haluaisin avautua ja alkaa selittämään. Kohut ovat kuitenkin kohuja, joista osa voi pitää paikkaansa ja osa ei millään tavalla. Olen oppinut, että kyllä ne unohtuvat ja aina tulee seuraava juttu, joka vie huomion.

Aiello haluaa muistuttaa, että hänkin on ihminen, jolla on tunteet. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun Aiello on kyynelehtinyt kotonaan pahaa oloaan.