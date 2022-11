Sointu Borgin tulot kasvoivat mammuttimaisesti – tällaista tiliä hän takoi

Diili -voittaja ja yrittäjä Sointu Borg in tulot kääntyivät vuonna 2021 valtavaan nousuun, sillä hän tahkoi ansiotuloja 100 145 euroa. Pääomatuloja naiselle ei kertynyt, ja jäännöveroa hän joutui maksamaan 3617

Borg toimii yrittäjänä ja omistaa Vip- ja messuemäntiä välittävän Viphost-Finland-yrityksen. Diili-voittonsa jälkeen Borg on paiskinut ahkerasti töitä.

– Nytkin kun on ollut paljon keikkaa, vaikka olen ollut tosi väsynyt niin arvostan sitä, että minulla on töitä. Koska siitä on alle 2 vuotta, kun olen itkenyt himassa, että millä maksan vuokrani, Borg kertoi MTV Uutisille marraskuussa 2021.