Sointu Borg hehkuttaa räppärirakastaan – juontaja Ina Mikkolalta naseva huomio: "Nyt kyllä pakko"

– Tänään starttasi seitsemäs vuosi yhdessä. Sun kanssa on kiva elää, Borg kirjoittaa päivityksessään.

Tekstissään Borg on listannut useita asioita, joista hän erityisesti kumppanissaan ja heidän parisuhteessaan pitää. Borg kuvailee puolisonsa olevan "luotettava, kärsivällinen, viisas sekä tasapainottava".

– Lisäksi olet muakin sanavalmiimpi. Se on yksi asia, mihin rakastuin sussa ekana.

Borg kuvailee puolisonsa olevan hieman erakkoluonne, kuten hän itsekin on. Hän kiittelee Solosta siitä, että saa "möllöttää" tämän kanssa kotona sekä "vältellä pariskuntaillallisia".

– Kanssasi on ihanaa vanheta. Mielellään olisin kanssasi hautaan saakka. Arvostan sua isosti. Kiitos, kun et ole ikinä halunnut muuttaa mua ja annat mun seikkailla. Se on upeeta, Borg summaa.