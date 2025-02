Sointu Borg arvostaa parisuhteessaan erityisesti kunnioitusta: "Romanttisin ja seksikkäin asia, mitä voit toiselle kertoa"

Vaikuttaja-puhuja Sointu Borg on seurustellut rap-artisti Solosen kanssa kahdeksan vuotta.

– Arvostan sitä, että meillä on 100-prosenttinen luottamus ja kunnioitus. Saan kuulla mieheltäni päivittäin, että hän on ylpeä minusta. Se on mielestäni romanttisin ja seksikkäin asia, mitä voit toiselle kertoa. Olemme tietyllä tavalla hyvin toistemme vastakohdat, Borg kertoi Huomenta Suomessa 16. helmikuuta.

Sointu Borgin kumppani Tomi Solonen on rap-muusikko.

Solosta ei Borgin mukaan kiinnosta maallinen mammona, eikä menestys.

– Tomi on yksityisempi ja tietyllä tavalla hyvin tyytyväinen elämäänsä. Minä olen taas enemmän levoton sielu. Olen aina jahtaamassa jotain uutta. Hän osaa elää jotenkin tässä hetkessä ja on minua toppuutellut, että opin sen kyllä, kun tulee ikää. Mutten ole oppinut vielä, Borg totesi hieman huvittuneena.

Borgin oma realityohjelma Sointu Borg & Tyrkyt alkaa 17. helmikuuta Yle Areenassa. Ohjelmassa hän valmentaa kahdeksaa uransa alussa olevaa somevaikuttajaa.

