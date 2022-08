Sodankäynti ydinvoimalassa huolestuttaa, mutta Tšernobylin uhkaa siellä ei ole: "Sellaista ei Zaporizhzhjassa voi tapahtua"

– Olennainen ero siinä on se, että Tšernobylissä oli grafiittia reaktorisydämessä, josta syttyi tulipalo, mikä sitten levitti niitä säteileviä aineita sinne ilmakehään ja mitkä levisi hyvin laajalle alueelle. Sellaista ei Zaporizhzhjassa voi tapahtua, siellä ei ole reaktorisydämessä grafiittia, Virolainen kertoo.

– (Ydinvoimalan) käyttäjät ovat kuitenkin ukrainalaisia, mutta miten hyvin he pystyvät sitä laitosta huoltamaan. Kyllähän tämä huolta aiheuttaa, varmaan he parhaansa siellä tekevät laitosta käyttäessään, Virolainen toteaa.

Zaporizhzhjan voimala on Euroopan suurin. Virolaisen mukaan voimalassa on sinänsä hyvät laitosyksiköt, jotka on suunniteltu kestämään erilaisia ulkoisia ja sisäisiä uhkatilanteita, mutta ei sotaa.