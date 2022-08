Ydinvoimaloita suojataan maanjäristyksiltä ja lentokoneen törmäyksiltä, mutta ei sotilaallisilta iskuilta – professori kertoo, mikä Zaporizhzhjan voimalaa uhkaa

Tulitus Euroopan suurimman ydinvoimalan ympäristössä jatkuu ylläpitäen ydinkatastrofin riskiä. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n asiantuntijaryhmä on viimein matkalla tarkastamaan laitoksen kunnon.

Ydintekniikan professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan–Lahden teknilliseltä yliopistolta kertoo, että IAEA:n ryhmällä on kolme tarkistettavaa asiaa Zaporizhzhjassa: ydinturvallisuus, turvajärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta.

– Ensimmäisenä on ydinturvallisuus, mikä tarkoittaa, että radioaktiivisia aineita ei saa päästä sieltä karkuun. Toisena on turvajärjestelyt eli se, että laitos ei saisi vahingoittua ulkoapäin. Kolmantena tärkeänä asiana on ydinmateriaalivalvonta, eli se ettei ydinaineita vietäisi pois niin, että ne päätyisivät vääriin käsiin, Hyvärinen täsmentää.