Snookerlegendakin hölmistyi – tuomarilta äärimmäisen kiistanalainen ratkaisu: "En ole koskaan nähnyt vastaavaa"

– Tämä ei ole jalkapalloa, siinä sääntö on täysin erilainen. Ei riitä, että valkoinen pallo vain koskettaa viivaa. Jos pallo koskettaa viivaa, mutta on enemmän (D-alueen) ulkopuolella kuin sisällä, se on asia, jota tuomarin on tarkkailtava.