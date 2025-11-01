Erotuomari ojensi SaiPa-hyökkääjä Janne Naukkarista "spedeilystä" jääkiekon SM-liigassa.
SaiPan Janne Naukkarinen passitettiin istumaan kahden minuutin rangaistusta epäurheilijamaisesta käytöksestä perjantaina Ilves-ottelun avauserässä.
Oikeudenjakajan sanat Naukkariselle taltioituivat tuomarikameraan.
– Et sä voi mennä spedeilee tuolla lailla sinne maalille yksinään! Sä ajat ensin sen veskarin ja sitten kaikki muut.
Naukkarisen osoittaessa tyytymättömyyttään seurasi vielä lisäkommentti.
– Ei tule Ilvekselle.
Katso episodi ylälaidan videolta. Kuulet myös, mitä muuta sanailua tuomaristolta kuultiin.
SaiPa voitti Lappeenrannassa käydyn matsin 5–2. Päätuomareina ottelussa operoivat Eetu Rasalahti ja Toni Hyvärinen, linjatuomareina Oskari Saarimäki sekä Joni Pekkala.