Tero Lehterä on vapautettu päävalmentajan tehtävistä Slovakiassa

Dukla Trencin on 12 joukkuetta kattavassa Slovakian liigassa yhdeksännellä sijalla ja etenemässä pudotuspeleihin, joihin pääsee sarjassa 10 parasta joukkuetta. Seuran trendi on ollut heikkko: se on hävinnyt 12 viimeisistä 18 ottelustaan.