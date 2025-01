SM-liigan suurseura katastrofin partaalla – toisaalla armoton tilanne: "Tarvitsevat jo kiekkoihmeen"

Jääkiekon SM-liigassa riittää puheenaiheita uuteen peliviikkoon lähdettäessä.

Liigassa yksi takavuosien menestyspumppu on suoranaisen kaaoksen keskellä. Kyllä, puhutaan Turun Palloseurasta.

TPS on tällä hetkellä sarjataulukossa vasta sijalla 15. Mikäli runkosarja päättyisi nyt, TPS:n liigakausi jatkuisi viimeisen ja toiseksi viimeisen joukkueen playoutsarjassa.

Se olisi katastrofi. Puhutaan kuitenkin seurasta, joka on voittanut jääkiekossa 11 miesten Suomen mestaruutta.

– Heillä on viisi pistettä matkaa pudotuspeliviivaan, minkä päällä ovat Pelicans ja Kärpät. Eli seurat, jotka ovat pelanneet viime aikoina paremmin. TPS tarvitsee aikamoisen suunnanmuutoksen, mikäli he mielivät vielä mukaan pudotuspeleihin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi miettii.

TPS on valunut jo tovin ajan mäkeä alas. Se oli vielä 2020-luvun alussa kahtena keväänä putkeen finaaleissa (2020–21 ja -21–22).

Nyt finaaleista ei paljoa haaveilla Turussa.

– Se, että he ovat sijalla 15... kyllähän tuo osuu kaikkien silmään. Nyt on ehditty puhua jo siitä, että tuleeko keväällä vastaan tilanne, missä TPS karsii liigapaikasta Jokereita vastaan. Turussa on kauhea paine päällä, Kivi sanoo, jatkaen perään:

– TPS on samassa tilanteessa, jossa Kärpät ja Pelicans olivat aiemmin. Silloin heidän jokaista liikettään seurattiin todella tarkasti. Nyt se sama suurennuslasi on TPS:n ympärillä. Heidän pelinsä herättävät huomiota muuallakin kuin vain Turussa. Ahdinko on jo sitä luokkaa.

TPS rämpii tällä hetkellä neljän ottelun mittaisessa tappioputkessa. Sen ongelmakohdat ovat liittyneet muun muassa maalivahtipeliin, kun Adam Werner ja Veini Vehviläinen ovat olleet molemmat vaikeuksissa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tuska näkyy TPS:ssä.

Vain yksi erottuu

Jos TPS on kaaoksen keskellä, niin KalPaa voi nimittää puolestaan SM-liigan mystisimmäksi joukkueeksi.

KalPa pelaa parhaimmillaan erittäin lennokasta ja vastustajien näkökulmasta katsottuna vaarallista jääkiekkoa. Se pystyy luomaan paikkoja ja se pyörittää pitkiä hyökkäysalueen hyökkäyspelejä.

Samaan aikaan KalPan peli ailahtelee karulla tavalla.

– Heidän sijoituksensa (7:s) kuvaa koko heidän tekemistään. Nyt he ovat hävinneet kaksi peliä putkeen ja sitä ennen he voittivat kolme perätysten. He olivat hetken aikaa neljän parhaan joukossa, mutta sitten kun he kokivat pari yllätystappiota, niin he tipahtivat alaspäin, Kivi perkaa.

KalPa on silti musta hevonen kevään pudotuspelejä ajatellen. Tosin: samaa voi sanoa monestakin muusta joukkueesta.

– Jos sarjataulukkoa katsoo, niin tosi moni pystyy kyllä yllättämään. Ässillä on siihen saumoja, ehkä jopa Kiekko-Espoolla, KooKoolla, Kärppien nimivahvalla ryhmällä ja Pelicansilla, joka on kuitenkin kahden edelliskevään finalisti. Ei tuolta erotu kuin Lukko, joka on tällä hetkellä se vahvin kortti, Kivi näkee, puhuessaan kevään asetelmista.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KalPa ailahtelee Liigassa.

Kiperä lainatilanne, ihmettä huutaen

Liigan peräpäässä Pelicansin lisäksi JYP on tehnyt nousua, kun se napsi voittoja yksi toisensa perään. Omaa liikettään on pyrkinyt tekemään myös HPK, jolle maalivahti Filip Lindberg on ollut enemmän kuin tärkeä lenkki.

SaiPasta Hämeenlinnaan hypänneen Lindbergin lainapestiä pidennettiin, kun hän jatkaa HPK:ssa helmikuun puoleen väliin asti.

– Hän on pelannut seitsemän peliä ja voittanut niistä neljä. Hän on päästänyt noissa otteluissa selkänsä taakse vain 2,13 maalia per peli. HPK:lla on mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa, kun hän pestinsä loppuu. Ovatko he silloin viivan alla vai taistelevatko he yhä pudotuspelipaikasta? Voivatko he enää siinä vaiheessa luopua hänestä? Lindberg on ollut kuitenkin ihan ehdottoman hyvä noissa hänen voittopeleissään, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi huomioi.

Tilanne on kinkkinen sekä HPK:n että Lindbergin sopimusseuran SaiPan kannalta. HPK:lla on jo valmiiksi kaksi veskaria: Sami Rajaniemi ja tuoreeltaan nuorten MM-kisoista palannut Kim Saarinen. SaiPalla taas torjuntavastuuta kantavat kesken kauden Lappeenrantaan saapunut Michael Hutchinson ja Kari Piiroinen.

Liigan peräpäästä ei aiheita puutu, sillä HPK:n erikoisen veskaritilanteen ja TPS:n ahdingon lisäksi olemassa on myös seura nimeltä Mikkelin Jukurit.

Jukurit oli jo joulukuussa varsin hyvässä vireessä, kun se poimi pisteitä lupaavan tahtiin. Nyt heidän menonsa on hyytynyt pahemman kerran.

Jukurit on hävinnyt viisi ottelua putkeen. Tuorein tappio tuli lauantaina Raumalla, missä Lukko oli parempi lukemin 8–0.

– Heillä on 14 pistettä matkaa viivaan, missä HPK on pelannut heihin nähden kaksi peliä vähemmän. Näyttää aika pahalta heidän kannaltaan, Kivi myöntää, summaten Jukureiden tilanteen:

– He tarvitsevat jo kiekkoihmeen.

Jukurit on ottanut 41 ottelusta vain 36 pistettä.

Liiga jatkuu keskiviikkona, milloin ohjelmassa on kolme ottelua: Kärpät–Ässät, SaiPa–Lukko ja TPS–KalPa.