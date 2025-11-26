KalPa nappasi miesten jääkiekkoliigan HPK-kamppailusta kovan taistelun jälkeen lopulta kotivoiton lukemin 4–1, mutta saattoi maksaa siitä kovan hinnan.
Illan kaksi viimeistä osumaa syntyi tyhjään maaliin. Niistä vastasivat kauden avausmaaleillaan Juuso Könönen sekä August Tornberg.
KalPan ykkösketjun hyökkääjän Jaakko Rissasen peli jäi kesken päätöserässä. 36-vuotias Rissanen näytti vääntäneen jalkansa kamppailutilanteessa, eikä häntä nähty kaukalossa enää tuon tilanteen jälkeen.
Rissasen loukkaantuminen olisi hallitsevalle mestarille valtava takaisku. Hän on tehnyt tällä kaudella peräti 24 pistettä pelaamissaan 20 ottelussa.
KalPa hallitsi ottelun tapahtumia alusta lähtien, mutta vieraat kuitenkin onnistuivat maalin teossa ensimmäiseksi avauserässä. Käännekohdaksi muodostui toinen erä, jossa KalPa iski reiluun minuuttiin kahdesti. Tuosta ei vieraat enää toipuneet. Voittomaalin viimeisteli Patrick Curry, joka on osunut nyt neljästi neljään viime kamppailuun. Samalla yhdysvaltalaishyökkääjä venytti pisteputkensa viiden ottelun mittaiseksi.