SM-liigaseuroilta viesti julki: "Asia on nimenomaan päinvastoin"

– Meitä seuroja on viisitoista tekemässä päätöksiä. Eri kokoisia ja eri ikäisiä organisaatioita, erilaisilta talousalueilta. Olemme kirjava joukko, ja siksi on selvää, että meillä on myös erilaisia näkemyksiä asioista. Nähdäksemme kyseessä on normaali ilmiö elämässä, liike-elämässä ja vastuullisessa päätöksenteossa: näkökannat vaihtelevat, tiedotteessa kirjoitetaan.