SM-liigaseuralta kova julkistus: pistepörssin kärkinimelle kahden vuoden jatko

– Axel Holmström on lunastanut sitä potentiaalia, jota häneen on asetettu. Vahva sentteri, joka on löytänyt toimivan sävelen varsinkin maanmiehensä Simon Hjalmarssonin kanssa. On erittäin hienoa saada julkistaa Axelin kaksivuotinen jatko Sportin riveissä, hänen roolinsa tulee jatkossakin olemaan tulosyksikössä iso, sanoo Vaasan Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä seuran tiedotteessa.