Sport kaappasi ruotsalaishyökkääjän

32-vuotias ruotsalaishyökkääjä on pelannut urallaan kolme kautta AHL:ssä ja usean kauden Ruotsin SHL-liigaa. Wännströmillä on myös 10 ottelun kokemus KHL-joukkue Riian Dynamosta. SM-liigaa Wännström on pelannut kaudella 2020-21 Porin Ässien paidassa. Silloin hän nakutti 58 ottelussa tehopisteet 33+13.