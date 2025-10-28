SM-liigassa pelaava KooKoo on nimennyt Pulla Peltolan seuran uudeksi puheenjohtajaksi.
Peltola valittiin puheenjohtajaksi KooKoo Hockey Oy:n yhtiökokouksessa viime viikon torstaina. Seura tiedotti asiasta tiistaina.
Peltola korvaa thetävässä Jukka Havian, joka jää pois KooKoon hallituksesta työkiireidensä vuoksi.
Puheenjohtajan tehtäviin astuva Peltola on ollut KooKoon hallituksesta vuodesta 2014 lähtien. Aiemmin hän on toiminut KooKoon varapuheenjohtajana.
Peltolan lisäksi seuran hallituksessa toimivat Jani Heikari, Jenni Liikkanen ja Matti Laurinantti.
Samassa yhtiökokouksessa hallitus vahvisti KooKoon tilinpäätöksen. KooKoon tilikausi 2024-25 oli 214 433,76 eurolla tappiollinen.