KooKoo teki päätöksiä – tällainen on valmennusryhmä SM-liigassa ensi kaudella

Elmeri Elo / All Over Press

– Olen erittäin tyytyväinen jatkoon. Seura ja kannattajat ovat ottaneet minut loistavasti vastaan. Matka KooKoossa on kesken ja on loistavaa päästä jatkamaan sitä nykyisen valmennustiimin kanssa, Salo tiivistää tuntonsa seuran tiedotteessa.

SM-liigassa vietetään parhaillaan kauden ensimmäistä maajoukkuetaukoa. KooKoo on pelannut runkosarjastaan kolmanneksen ja on tällä hetkellä kahdeksantena. Joukkueella on ollu haasteita erityisesti kotikentällä, jossa se on kerännyt vain seitsemän pistettä kymmenestä ottelusta.