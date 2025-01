SM-liigan vaaralliset tempaukset puhututtavat – Karri Kivi nostaa esiin yhden ison onnistujan: "Hemmetin suoraselkäistä toimintaa!"

Jääkiekon SM-liigassa on nähty muutaman viikon sisällä hyvin hämmentäviä ja vaarallisia luistinpotkutapauksia.

Näistä kuohuttavin tapahtui Porissa, kun HIFK:n tshekkiläishyökkääjä Petr Kodytek potkaisi kättelyjonossa Ässien hyökkääjää Peter Tiivolaa luistimella jalkaan. Kodytek sai kyseisestä tempusta kuuden ottelun pelikiellon, mitä korotettiin vielä yhdellä pelillä, kun Kodytek heilutteli keskisormeaan Ässien vaihtoaition suuntaan.

Tuorein luistintapaus nähtiin lauantaina Lahdessa, kun Pelicansin hyökkääjä Lubos Horky potkaisi Kärppien puolustajaa Atte Ohtamaata kamppailutilanteen yhteydessä.

Horkyn tempaus vietiin kurinpidon pöydälle. Lopputuloksena oli kahden ottelun pelikielto.

– Kurinpitoraportissa perusteltiin se, miten potku tehtiin säärellä, ei luistimella ja että itse liike ei ollut voimakas. Tuo oli taas hyvin perusteltu päätös, että miksi he päätyivät kahteen otteluun. Toivotaan, että tuollaiset potkutapaukset ovat tässä. Luistimen terä on kuitenkin sellainen, mistä voi tulla todella pahaa jälkeä, koska se viiltää kaiken auki. Noiden kanssa pitää olla todella tarkkana, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi pohtii.

Kivi jakaa yleisellä tasolla vuolaasti kehuja Liigan kurinpidon suuntaan.

– He eivät ole olleet hyviä, vaan he ovat olleet erinomaisia tällä kaudella, Kivi kehaisee Sampo Liusjärven johtamaa kurinpitodelegaatiota.

– Olen lukenut heidän perustelunsa läpi ja ne on tehty todella hyvin. Päätöksiä ei ole vedetty hatusta, vaan niihin on käytetty aikaa. Sen jälkeen on tuotu seikkaperäisesti läpi se, miten he ovat nähneet kunkin tilanteen ja minkä takia on päädytty mihinkin ratkaisuun. Hemmetin suoraselkäistä toimintaa!

– Tuo on kuitenkin vaikeaa hommaa, minkä varmasti jokainen voi allekirjoittaa, joka lajia seuraa. He tekevät vaikeita päätöksiä, mutta ne ovat koko ajan selkeitä ratkaisuja. Tuota täytyy kyllä kunnioittaa. Noin niitä päätöksiä tehdään kovissa paikoissa! Kivi jakaa arvostusta.