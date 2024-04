SM-liigan toimet tutkittiin – nyt tipahti päätös

– On hyvä asia, että TUTOn hakemukseen liittynyt prosessi on nyt saatu päätökseen ja Urheilun oikeusturvalautakunta on vahvistanut Liigan lisenssikomitean tekemän ratkaisun olleen asianmukainen, lisenssikomitean puheenjohtaja Jaakko Luumi muotoilee Liigan tiedotteessa.