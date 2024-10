SM-liigan tähtihyökkääjä ylistää vuolaasti hurjavireistä joukkuetoveriaan – "Pelaa väärässä sarjassa"

5+13 (Jens Lööke), 4+12 (Eemeli Suomi) ja 4+7 (Matias Mäntykivi. Tällaiset tehot Ilveksen hurja tehotrio on SM-liigakauden kymmenen ensimmäisen ottelun aikana nakuttanut. Kolmikko on muodostanut koko sarjan ylivoimaisesti kuumimman hyökkäysketjun.

Eemeli Suomi on kuulunut SM-liigan tähtikaartiin jo pitkään. Mäntykivi teki todellisen läpimurtonsa SM-liigatähdeksi viime kaudella ja vahvan kauden Sportissa pelannut Jens Lööke on ottanut tupsukorvissa valtavan kehitysaskeleen.

Kolmikon yhteispeli on sujunut mainiosti ja pistetahti on ollut päätä huimaavaa. Vaikka peli kulkee, ei ketju ole vielä täysin tyytyväinen esityksiinsä.

– On aika kova, jos tuolla tahdilla pystyy 60 peliä vetämään. On se ehkä vähän liian hurja taso, mutta pyritään siihen, että pystytään parantamaan koko ajan, Mäntykivi sanoo MTV Urheilulle.

– Emme todellakaan ole tyytyväisiä mihinkään. Ketjulla ja koko joukkueella on pitkä tie edessä. Luulen, että on vielä useita tapoja kehittyä, SM-liigan pistepörssiä johtava Lööke toteaa.

Yksi ketjun kulmakivistä on Eemeli Suomi, joka on ollut jo useamman vuoden ajan sarjan parhaimpia pelaajia.

– On Liigan parhaimpia ja omasta mielestä jopa paras. On ollut jo pitkään tämän liigan parhaimpia pelaajia. Pelaa kyllä vähän väärässä sarjassa ja on todistanut sen, Mäntykivi ylistää.