Onko tässä SM-liigan kokonaisvaltaisin pelaaja? Tähtihyökkääjän otteista paljonpuhuva todiste – "Tulikuuma"

Täksi kaudeksi Sportista Ilvekseen siirtynyt Lööke on saanut uudessa seurassaan lentävän lähdön. Oikealta ampuva ruotsalainen on takonut kahdeksaan otteluun viisi maalia ja 16 tehopistettä, mikä oikeuttaa koko SM-liigan pistepörssin piikkipaikkaan.

Lööken hyvyys ei kuitenkaan näy pelkästään tehopisteiden muodossa, sillä Lööke on ollut kaukalossa kokonaisvaltaisesti loistava.

– Hän tekee yksinkertaisesti kaikkea siellä kentällä. Hän ei ota välistä puolustussuuntaan. Kun hän puolustaa hyvin, hän on valmis myös hyökkäämään paremmin. Eemeli Suomen kanssa heillä on sellainen tutkapariyhteys. He löytävät toisensa ja tukevat toisiaan. Erinomainen liikkuja, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu Liigaviikossa.