KooKoon ja Pelicansin välinen SM-liigaottelu oli pitkään keskeytyksissä Kouvolan jäähallin heikkokuntoisen jään takia.

Ottelun oli määrä jatkua ensimmäisen erätauon jälkeen noin kello 17.50, mutta jääongelmat viivästyttivät toisen erän alkua noin 45 minuutilla.

Joukkueet määrättiin tovin odottelun jälkeen takaisin pukukoppiin. Tämän jälkeen tuomaristo kävi pitkään neuvonpitoa joukkueiden päävalmentajien kanssa.

Reikä jäässä oli suoraan Pelicansin vaihtoaition luukun edessä. Lahtelaisten päävalmentaja Sami Kapanen vaati jään korjaamista kunnolla ennen kuin peli sai luvan jatkua.

Ottelu on ensimmäisen erän jälkeen tasan 1–1.