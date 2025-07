SM-liigan mestarivalmentaja paljastaa: Tyrmäsi työtarjouksen – "Joukkue lentää pihalle"

SM-liigassakin mestaruuden voittanut Kai Suikkanen antoi viime kauden seuralleen pakit. Nyt kokenut kiekkovalmentaja odottelee, että Keski-Euroopassa joku joutuu pulaan.

Suikkanen, 66, on pitkän linjan käskijä. Viime vuodet hän on rakentanut maailmanmiehen mainetta. Kahdeksan edellistä kautta on mennyt Keski-Euroopassa. Kokemusta on kertynyt ICEHL:stä, DEL-liigasta, Italian kakkostasolta ja viimeisimpänä alemmasta monikansallisesta AlpsHL-sarjasta

Tänä keväänä kausi päättyi italialaisen Cortinan päävalmentajana. Alppiliigassa homma tyssäsi puolivälieriin, mutta joukkue juhli Italian mestaruutta, joka ratkaistaan neljän italialaisjoukkueen kesken sarjan sisällä.

Cortinassa olisi haluttu jatkaa Suikkasen komennossa myös ensi vuonna. Konkarivalmentaja paljastaa kuitenkin kieltäytyneensä.

– Miten sen nyt sanoisi fiksusti... todella hieno paikkakunta, mutta urheilullisesti en viihtynyt, Suikkanen muotoilee MTV Urheilulle.

– Ihan hyviä äijiä siellä oli organisaatiossa, mutta sitä ei tehty kokopäivätoimisesti. Siellä joutui itse vääntämään ja tekemään kaikki asiat. Kun ei puhu paikallista kieltä, niin se aiheuttaa sitten ongelmia.

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Hommat eivät menneet Italiassa tällä kaudella aivan nappiin.IMAGO/Maximilian Koch/ All Over Press

Cortina on ensi talven olympianäyttämö. Pitäjän kiekkojoukkueen kotipyhättö Stadio Olimpico del Ghiaccio toimii olympiacurlingin areenana. Valmistelut vaikuttivat jo viime kaudella Suikkasen nipun päiväohjelmaan.

– Halli oli koko kauden remontissa. Yleisöä ei päässyt kuin päätyihin. Ensi syksynä joukkue lentää hallista marraskuussa pihalle, ja loppukausi pelataan muualla.

– Siinä vaiheessa kun ilmoitin, että en tule enää, niin ei ollut tiedossa, että missä ylipäätään pelataan. Jossain pienissä lähikylissä. Paljon tällaisia tekijöitä, jotka nostavat kysymysmerkkejä, että onkohan tässä niin sanotusti mitään järkeä, Suikkanen avaa päätöstään.

"Joku kun on kusessa"

Suikkasen valmennusuran saavutuksista merkittävimpänä voitaneen pitää vuoden 2010 SM-kultaa, kun TPS nousi SM-liigan runkosarjan kuudennelta sijalta aina mestariksi asti.

Suomessa Suikkanen vei pari vuotta myöhemmin myös Pelicansin finaalisarjaan, mutta JYP oli vahvempi. Ura SM-liigassa päättyi Kärpistä saatuihin potkuihin keväällä 2017.

Pontta valmentamiseen on vielä varastossa. Suikkanen kuvailee näkymiään rouheaan tyyliin.

– Joku kun on jossain päin Eurooppaa kusessa, niin tulee yhteydenotto. Niin se on viimeiset vuodet mennyt. Odotellaan sitä. Jos ei tule, niin ei se maailma siihen lopu. Pakko ei ole, mutta jos vaikka uusi maa taas löytyisi. Vaimo on antanut neuvon, että kaikki muu käy, mutta mielellään ei Pohjois-Koreaan, hän veistelee.

Kotimaassaan kiekkomies ei usko enää valmentavansa.

– Toissa vuonna taisi olla viimeisin kontakti Suomesta. Alkaa olla jo ikää mittarissa, niin ei ole ihan halutuinta tavaraa markkinoilla. Viime vuonna tuli siihen vähän Suomessa poikkeusta, kun alkoi olla paniikkia putoamisesta, niin alkoi vähän vanhempikin kelpaamaan.

– Olen viihtynyt todella hyvin reissussa. En ole jämähtänyt yhteen paikkaan, niin on nähnyt maailmaa. Se on ollut todella mukavaa, kun oppii ja näkee uutta. Eiväthän organisaatiot ole kaikki tuolla Keski-Euroopassa läheskään Suomen tasoa, mutta on ollut hyviäkin paikkoja, Suikkanen päättää.