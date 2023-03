SM-liigajätti Kärpät mateli pohjamudissa – sitten kulissien takana tapahtui jyrkkä käänne

Kärppien organisaatiossa tehtiin iso muutos kesken viime kauden, kun päävalmentajana toiminut Lauri Mikkola siirtyi syrjään. Tilalle asteli vanha juttu, Jokereista vapautunut Lauri Marjamäki, joka luotsasi oululaisjoukkueen mestariksi keväinä 2014 ja -15.

Valmentajavaihdos tehtiin hyvin myöhäisessä vaiheessa. Kärpät aloitti hirmuisen kirin, jonka avulla oululaisjoukkue nousi vielä kuudenneksi.

Puolivälierissä Ilves ja Kärpät löivät pöytään huiman näytöksen. Sarja ratkesi vasta seitsemännen kohtaamisen jatkoajalla. Ilveksen sankarina toimi Petri Kontiola.

Mitä Kärpissä sen jälkeen?

Panostettiin.

Sisään Joonas Kemppainen, Teemu Turunen, David Rundblad, Tommi Kivistö, Cody Kunyk, Peter Tiivola, Kasper Björkqvist ja MM-kultaleijona Marko Anttila.

Yhtäkkiä Kärpät näytti joukkueelta, jolta saattoi odottaa mitä tahansa.

Vielä kauden alussa kaikki näytti hyvältä oululaisten kannalta. Voittoja tuli ja verkot heiluivat. Puolustuspelin jykevöittäminen johti kuitenkin siihen, että Kärpistä tuli kritisoitu, passiivinen puolustusjoukkue.

Se näytti taas siltä, mitä se oli ollut viime kevään poikkeustilanteen keskellä. Nyt erona oli se, että runkosarja oli vasta alkuvaiheilla ja kevääseen oli vielä pitkä matka.

Tammikuun käänne

– Syksyllä oli kaikennäköistä. Välillä mentiin melkoista matalalentoa, mutta nyt tuntuu siltä, että kun aurinko paistaa, niin mieli on hyvin virkeä, Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoo MTV Urheilulle.

Vuoristorata kuvaa hyvin Kärppien kautta. Eteen on tullut tappioputkia, kun pienet marginaalit ovat kääntyneet väärään suuntaan. Välillä Kärpät on näyttänyt lupaavalta, suorastaan kylmänviileältä koneelta.

Vaikeat hetket ovat näkyneet myös kulissien takana, missä tehtiin jyrkkä liike. Se tapahtui 14. tammikuuta pelatun Kärpät–Ässät-ottelun jälkeen.

Tuossa vaiheessa Kärpät oli hävinnyt edellisistä seitsemästä ottelustaan peräti viisi.

– Pistimme homman poikki, painoimme reset-nappia ja lähdimme uutta kohti, Marjamäki kuvailee kyseisestä hetkeä.

– Sen jälkeen olemme pelanneet 17 ottelua, joista olemme voittaneet 12. Olemme olleet hyvässä tuloskunnossa ja olemme pelanneet erinomaisia pelejä, Marjamäki jatkaa käänteestä.

Hyvien otteiden rinnalla on ollut myös suoranaisia ihmeellisyyksiä.

– Olemme tehneet nyt kuudessa ottelussa 23 maalia, mutta samalla omiin on mennyt peräti 19. Sitä on käyty kovasti läpi, että miksi näin, emmekä oikein löytäneet siihen mitään yhteneväistä syytä. Maalipaikoissa, torjunnoissa tai laukaisumäärissä ei ollut mitään poikkeavaa. Yhtäkkiä vain rupesi omissa soimaan. Painotimme alkuviikolla aika paljon puolustuspeliä. Se vähän näkyi tuossa keskiviikon Pelicans-pelin loppuvaiheilla, kun puolustusmoodi jäi liian pitkäksi aikaa päälle kolmannessa erässä, Marjamäki pohtii.

Keskiviikon Pelicans-peli kertoi myös kovaa kieltä Kärpistä. Erityisesti ensimmäisen ja toisen erän osalta. Valkopaitainen oululaisjoukkue voitti kaksinkamppailut ja kuumavireinen Pelicans jäi ihmettelemään.

Kärpät vakuutti.

– Teimme oikeita valintoja sekä hyökkäys- että puolustuspelissä. Paketti pysyi tiiviinä. (Leevi) Meriläinen oli mies paikallaan ja blokkasimme paljon laukauksia, Marjamäki perkaa vahvasta näytteestä.

Loistosaumoja

Kysymys kuuluu, mitä Kärpiltä voi odottaa, kun kevään pudotuspelit lähtevät liikkeelle?

Osviittaa on tullut siitä, että mitä tahansa voi tulla eteen. Kärpät on parhaimmillaan äärettömän vahva kiekkojoukkue, mutta sillä on myös heikompi puoli, joka on nostanut ajoittain päätään.

Oululaisjoukkueen päävalmentaja Marjamäki on nähnyt kehitystä isossa kuvassa. "Olemme kasvaneet", Marjamäki kuvailee.

– Tietenkin harmittavaa on se, että meillä on ollut neljä kärkihyökkääjää poissa vahvuudesta ja ykkösveskari (Joel Blomqvist) on ollut kolme kuukautta sivussa. Leevi Meriläisen kasvutarina on ollut ihan huikea juttu. Ari Hilli (Kärppien maalivahtivalmentaja) on tehnyt hänen kanssaan erinomaista työtä.

– Joukkueessa on paljon hyviä merkkejä. Varsinkin tuoreeltaan iso juttu on ollut se, että olemme tehneet paljon maaleja. Tuntui, että syksyn ja joulun aikana oli paljon sitä, että pelasimme ihan hyvin, mutta hävisimme 1–2. Pitää muistaa, että meillä on nollan pisteen pelejä toiseksi vähiten koko Liigassa. Hävisimme jossain vaiheessa ihan älyttömästi pelejä jatkoajalla tai rankkareilla. Nyt olemme pystyneet kääntämään niitä eduksemme. Porukassa on sitkeyttä, Marjamäki kiittelee.

Kärpillä on yksi iso etu runkosarjan loppuvaiheilla. Sen loppuohjelma on raudan luja.