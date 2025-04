SM-liigafinalistista iso viesti – KalPan avaintaho: "On koeteltu"

Kun SM-liigan finaalikaravaani siirtyi Kuopiosta Lappeenrantaan, iso kysymys kääntyi siihen, että miten KalPan henkinen kantti kestää tällä kertaa. KalPaa horjutettiin perjantaina Kuopiossa, mutta Lappeenrannassa siitä välittyi iso viesti.

SaiPa teki rajun tempun Liigan finaalisarjan avausottelussa, kun se käytti paikkansa tehokkaasti hyväkseen. SaiPa oli perjantaina parempi maalein 6–2.

KalPan kohdalla isoksi kynnyskysymykseksi nousi sietokyky. Se hallitsi kenttätapahtumia, mutta SaiPa iski kuopiolaisjoukkueen pitkien pyöritysten perään.

Lauantaina KalPan kantti piti. Se ei päästänyt SaiPaa kahta maalia lähemmäs kolmannen erän kirivaiheiden aikana. KalPa oli lopulta parempi lukemin 5–2.

– Meidän henkistä kanttiamme on testattu tässä koko kevään mittaan – monessa eri sarjassa. Se on riittänyt tähän asti ja uskon, että meidän joukkueessamme on voimaa. Kyllähän sitä on koeteltu, KalPan avainpuolustaja Lasse Lappalainen sanoo MTV Urheilulle.

Lappalainen piti näkemästään lauantaina Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa.

– Olimme jämäköitä. Kaveri tuli alkuun kovaa ja kiekot vähän pomppivat. Ensimmäisen kympin jälkeen saimme otetta. Kiekot eivät jääneet viivan pintaan ja pystyimme purkamaan painetta. Tosi jämäkkää tekemistä meiltä – olimme hyviä kamppailuissa, Lappalainen kiitteli.

Lappalainen vastasi KalPan 2–0-maalista, minkä hän naulasi toisen erän puolen välin tuntumassa. Lappalainen sai tilanteessa ”mainion syötön” pakkipariltaan Jesper Mattilalta, minkä jälkeen kokenut puolustaja löysi ”sopivan raon”.

1:28 Lasse Lappalainen kasvattaa KalPan johtoa

Mikko Lieri / All Over Press

Lappalainen, 35, kuuluu KalPan avainpelaajien joukkoon. Hän nakutti runkosarjassa puolustajan paikalta tehot 7+25=32. 15 pudotuspeliottelussa hänen tehonsa ovat olleet 3+4=7.

Lappalainen on kotoisan finaalisarjan äärellä, sillä hän edusti SaiPaa neljän kauden ajan 2010-luvun loppuvaiheilla. Lappeenrannan ”kiimaliiteri” onkin tullut hänelle tutuksi.

– Onhan se maineensa veroinen, kun Kisapuistossa on mökki täynnä. On tuo ennenkin koettu. Hieno tunnelmahan hallissa on, Lappalainen mehusteli, jatkaen vanhan seuransa kohtaamisesta:

– Kyllähän sitä tuossa sarjan alla mietti, että vanha nippu. Toki, ei ole tullut moneen vuoteen pelattua, mutta onhan minulla hienoja muistoja Lappeenrannasta. Tietysti vielä Liigan finaalit heitä vastaan, kyllä tuosta pieni extralataus tulee, Lappalainen myöntää.

– Hienosti on SaiPa vetänyt tämän kauden ja niin olemme mekin. Hieno finaalisarja käsillä.

Lehtereille näyttää siltä, että lujaa mennään, mutta mitä sanot pelin vaateesta tällä hetkellä?

– Se on kova. SaiPa tulee lujaa päälle ja pelaa aika perinteistä pystysuunnan lätkää. Paine tulee aina ja siellä pitää olla hoksottimien hereillä. Täytyy muutenkin pistää jalkaa liikkeelle. Jos jää katselemaan, niin kakkoseksi jää, Lappalainen perkaa.

Liigan finaalisarja jatkuu maanantaina Kuopiossa. Voitot ovat nyt 1–1.

2:10 Finaalisarjan kolmas koitos maanantaina: "Isoin kysymys herää SaiPasta"