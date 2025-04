Viisi asiaa, mitä SM-liigafinaalit ovat opettaneet tähän mennessä – koko sarja kiteytyy näihin kahteen veljeen

SM-liigan finaalit jatkuvat maanantaina Kuopiossa. SaiPa oli perjantaina parempi, kun taas KalPa tasoitti puntit lauantaina Lappeenrannassa. Finaaleita paikan päältä seuraava MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen listaa niitä seikkoja, mitä kevään kotimainen kiekkohuipennus on tähän mennessä opettanut.

1. Sensaation saumat

Vaikka SaiPa koki lauantaina kotitappion Lappeenrannassa, Raimo Helmisen luotsaamat joukot ovat osoittaneet sen, että sillä on kykyjä viedä sensaatio aivan loppuun asti. SaiPasta näkyi mestarillisia elkeitä perjantaina Kuopiossa, kun se puolusti rauhallisesti ja iski terävästi paikoistaan. SaiPan ote hieman herpaantui lauantaina kiimaliiterissä, mikä osaltaan sapetti päävalmentaja Helmistä, vaikka hän käänsikin otteluperkauksen huumorin puolelle.

Oletusarvo on se, että KalPa pitää jatkossakin kiekkoa SaiPaa enemmän ja avausfinaalin teema toistuu myös seuraavissa peleissä. Tämä tietää sitä, että SaiPan veräjänvahtia Kari Piiroista testataan armottomalla tavalla. Koko finaalisarja kiteytyy loppupeleissä siihen, kumpi veskareista on vahvempi – SaiPan Piiroinen vai KalPan Stefanos Lekkas.

SaiPan maalivahti Kari Piiroinen (kuvassa vasemmalla) on Liigan finaaleissa isosti valokeilassa.Mikko Lieri / All Over Press

5:35 Maalivahti Kari Piiroinen nousi kauden aikana SaiPan keulahahmoksi

0:50 SaiPan Antti Kalapudas kotitappiosta: Annettiin vähän helpolla

1:12 KalPalle voittomaalin iskenyt Kristjan Kombe: Tänään oli oikeanlaista asennetta

2. KalPan sietokyky

KalPan kohdalla kaikista suurin kysymysmerkki on herännyt sen henkisestä kantista. KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen puhui jo pudotuspelien alla siitä, miten KalPa ei halua olla enää ”pieni ja sympaattinen”, vaan se haluaa olla voittava joukkue ratkaisuhetkillä. Se taas vaatii henkistä kovuutta. KalPa osoitti sitä lauantaina Lappeenrannassa, kun se korjasi perjantaina tekemiään virheitä ja vei suoritustaan eteenpäin. Eikä KalPa murentunut SaiPan kolmannen erän painostushetkien ja kirin yhteydessä. Nämä olivat mainioita merkkejä koko finaalisarjaa ajatellen. Maanantain kolmannesta ottelusta ei mielenkiintoa puutu. SaiPan pitää parantaa, mutta miten KalPa vastaa tähän?

3. Nyt poijjaat saa painia

SM-liigan finaaleissa tuomarilinja on ollut todella salliva tähän mennessä. Kiekotonta on saanut surutta estää ja käytännössä vain selkeät poikittaiset mailat on poimittu pois joukosta. Sallivaa linjaa voi tulkita monin eri tavoin. Kuten KalPan päävalmentaja Karjalainen totesi lauantain finaalin jälkeen, on hyvä, että finaalit ratkaistaan viidellä viittä vastaan pelaten. Toisaalta jatkuva estäminen ei välttämättä palvele peliä aivan optimaalisella tavalla. Tärkeää on joka tapauksessa se, että linja pysyy samana, eikä sitä lähdetä muuttamaan kesken kaiken.

Tunnelmaa finaaleista. KalPan fanit pitämässä metakkaa yllä Lappeenrannassa.Mikko Lieri / All Over Press

SaiPan fanit tuulevattavat kotijoukkueen osumaa kiimaliiterissä.Mikko Lieri / All Over Press

2:10 Finaalisarjan kolmas koitos maanantaina: "Isoin kysymys herää SaiPasta"

4. Veljellisyys

Kun finaaleiden yhteydessä on kävellyt Kuopion ja Lappeenrannan kaduilla, tai kun on aistinut tunnelmaa hallien sisällä, kaikki on verhoutunut lämminhenkisen veljellisyyden ympärille. Tuntuu siltä, kuinka SaiPan ja KalPan kannattajat kunnioittavat keskenään toisiaan ja toistensa seuroja. Lappeenrannassa osataan arvostaa KalPan pitkäjänteistä työtä ja Kuopiossa osataan arvostaa sitä, miten SaiPa on noussut sarjan pohjilta raudanlujaksi haastajaksi. Tuo kaikki ilmoilla oleva positiivisuus heijastuu upealla tavalla ottelutapahtumiin. Totta kai vastustajaa yritetään psyykata, mutta se ei ole olennaisin juttu. Kaiken keskiössä on se, miten hienoja aikoja nyt vietetään. Vitsit, nyt ollaan finaaleissa, nautitaan. Myös se, että molemmilla joukkueilla on aito sauma voittaa jotain suurta, näkyy finaaleiden tunnelmassa.

1:42 Lappeenrannassa kaikkien aikojen kiekkohuuma

5. Nälkä

Viittaan aidolla saumalla menneisiin vuosiin. Tämän kevään finaaleissa on aivan toisenlainen tunnelma verrattuna siihen, mitä Tampereella ja Lahdessa koettiin toissa ja viime keväänä. Varsinkin kaksi vuotta sitten saattoi jo etukäteen kirjoittaa sen, että Tappara voittaa mestaruuden sen konemaisella hirmujoukkueella. Eikä Pelicans saanut kunnolla hippaa myöskään viime kevään karkeloissa. Tämä itsestäänselvyys näkyi siinä, miten mestaruuksiin reagoitiin Tampereella. ”Kyllähän tämä tiedettiin, jee, mennääs kotiin.”

Kun molemmat seurat jahtaavat historiansa ensimmäistä mestaruutta, nälkä on aidosti läsnä. Se on myös selvää, että kumpi tahansa mestaruuden voittaa, on ansainnut sen. Jos ykkönen on KalPa, sen vahva pelillinen identiteetti kantaa myös mestaruuteen asti. Jos viimeinen juhlija on SaiPa, sen tarina voimaantumisesta ja päättäväisestä työstä huipentuu huikealla tavalla. Katsojien kannalta kaikista herkullisinta on se, miten hienoja näytöksiä nämä kaksi joukkuetta tarjoavat kaikille seuraajille. Se on hienoa se.