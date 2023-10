Raiskauksesta tuomitun SM-liigapelaajan tilanteesta virheellistä tietoa – oikeusoppinut selventää: "Tapauksia pilvin pimein"

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja Lahtinen on ilmaissut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen. Pelaajalla on nyt kuukausi aikaa valittaa asiasta hovioikeuteen.

– Olen käynyt pelaaja-agentin kanssa keskustelua. Hyllytys on varmasti ihan oikea ratkaisu. Siinä mielessä meillä on kuitenkin selvät sävelet, että tuomio ei ole lainvoimainen, joten se ei anna yksipuolista oikeutta irtisanoa pelaajasopimusta. Palkanmaksuvelvoite jatkuu tälläkin ajalla, Kauppinen kommentoi Ylelle tiistaina .

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ei ole tulkinnasta samaa mieltä. Hän huomauttaa, että käräjäoikeuden päätös on riittävä peruste irtisanoa työntekijä.

– Sellaisia tapauksia on pilvin pimein, että on irtisanottu hetimiten tuomion jälkeen eikä ole ylimalkaan odotettu rikosoikeudellista käsittelyä, Koskinen sanoo MTV Urheilulle.

Eri asia on, millaisesta sopimuksesta on kyse. Jääkiekkoilijoiden sopimukset ovat poikkeuksetta määräaikaisia, niin tässäkin tapauksessa. Vaikka määräaikaisessa sopimuksessa olevaa työntekijää ei voida irtisanoa ilman sopimukseen kirjattua irtisanomisehtoa, sopimus voidaan purkaa erittäin painavasta syystä.

JYPin tehtävä päätös nopeasti

Koskisen mukaan työnantaja, tässä tapauksessa JYP, on kuitenkin asemassa, jossa sen pitäisi tehdä nopea ratkaisu. Seuralla on käräjäoikeuden päätöksen jälkeen kaksi viikkoa aikaa purkaa sopimus, jos se aikoo tehdä niin.

– Se asettaa työnantajan tilanteeseen, että sen pitäisi päättää, että mitä tässä tehdään. Hovioikeuden päätöstä ei tarvitse odottaa. Tässä on kuitenkin käräjäoikeuden tuomio ja se riittäisi työnantajalle, Koskinen sanoo.

– Normaali tapa on ollut se, että odotetaan hovioikeustuomiota. Eihän työnantajan ole pakko sitä tehdä, mutta niin voidaan tehdä. Jos tuomio sitten siellä pysyy, aloitetaan todennäköisesti työsopimuksen päättämisprosessi. Se tosin vie aikaa, Koskinen huomauttaa hovioikeuden päätöksen odottamisesta.

Olisiko JYPin pitänyt lomauttaa Lahtinen?

Yksi tuomion jälkeen esiin noussut keskustelu on koskenut JYPin päätöstä peluuttaa Severi Lahtista syys-lokakuun Liiga-otteluissa siitä huolimatta, että tähän kohdistui oikeudessa käsittelyssä ollut vakava rikosepäily.

– Aikoinaan lomauttamissäännöissä oli sellainen kohta, että myös henkilökohtaisin perustein voitiin lomauttaa. Se poistettiin laista, mutta joissakin työehtosopimuksissa se on edelleen olemassa.

– Jotkut ovat sitä silti tehneet, kun on ajateltu, että se on (työnantajan) kurinpitovallan piirissä, ja että se on työnteon este työntekijästä johtuvasta syystä.