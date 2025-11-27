Lahden Pelicansissa flopannut slovakialaishyökkääjä Alex Ciernik palaa Ruotsiin.

Alex Ciernik kiekkoili ensimmäistä kauttaan Suomessa, mutta nyt tiet erkanevat Pelicansin kanssa. 19 ottelua toivat slovakialaiselle vain kolme (1+2) tehopistettä ja 21-vuotiaan hyökkääjän peliaika alkoi hiipua olemattomiin.

Ciernik palaa Ruotsin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle HockeyAllsvenskaniin, jossa hän oli kiekkoillut edellissesonkeina. Seurana on miehelle viime kaudelta tuttu Nybro Vikings, jonka riveistä slovakialainen lähti Pelicansiin.

Nybro Vikings tiedottaa Ciernikin liittyvän joukkueen riveihin välittömästi loppukauden kattavalla sopimuksella.

"Vaikea kausi"

Ciernik tehoili viime kaudella HockeyAllsvenskanissa 46 runkosarjaotteluun pisteet 11+12=23.

Nybro Vikingsin urheilujohtaja Mikael Aaro kommentoi, että Ciernik sopii nopeutensa ja "irrationaalisen" pelityylinsä puolesta hyvin joukkueen tämän kauden jääkiekkoon.

– Hänellä on ollut vaikea kausi Liigassa Pelicansissa, mutta samalla hän on päässyt tekemään maajoukkuedebyyttinsä Slovakian riveissä. Odotamme innolla, että pääsemme jälleen työskentelemään hänen kanssaan, Aaro sanoi.

Ciernik pelasi Slovakian miesten maajoukkueessa ensimmäiset kaksi otteluaan Deutschland Cupissa. Hänelle kirjattiin yksi syöttöpiste.