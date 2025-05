Skandaalituomio MM-kisoissa – suorat sanat tuomarivastaavalta

Jääkiekon MM-kisojen lohkovaiheen ottelu Slovakian ja Itävallan välillä sai kuohuttavan lopun maanantai-iltana.

Itävallan ja Slovakian välinen ottelu eteni 2–2-tasatilanteessa aina voittolaukauskilpailuun saakka. Itävalta johti kilpailua osumin 2–1, kun Slovakian viimeinen laukoja Michal Kristof lähti yrittämään tasoitusta.

Kristof lähti harhauttamaan Itävallan maalivahtia David Kickertiä, mutta kaatui kesken kaiken jään pintaan. Kickert, joka yritti tuikata mailallaan kiekon tiehensä, kamppasikin Kristofilta jalat alta.

Slovakian pelaajat protestoivat voimakkaasti ja vaativat, että Kristof saisi uusia yrityksensä kampituksen vuoksi. Tuomaristo ei kuitenkaan muuttanut kantaansa ja Itävalta julistettiin voittolaukauskilpailun voittajaksi.

"Se oli selvä kampitus"

Slovakian entinen maajoukkuepelaaja David Buc ei sulattanut tanskalaisen Mads Frandsenin ja sveitsiläisen Michael Tscherrigin tuomaritoimintaa. Hän vaatii tuomarikaksikolle rangaistusta.

– Toivottavasti nuo tuomarit eivät enää puhalla pilliin MM-kisoissa. Tuollaisen virheen tekeminen tällaisessa paikassa... Se oli selvä kampitus. Ilman sitä Kristof olisi laittanut kiekon maaliin, Buc jyrähti slovakialaiselle Sportille.

– En myöskään pitänyt siitä, että valmentajamme pyysi heiltä selitystä, mutta he katsoivat mieluummin uusintaa videolta. Se, ettei päätuomari tule keskustelemaan tuollaisesta valmentajan kanssa, on minusta outoa.

Asiaan otti kantaa myös ruotsalainen MM-kisojen erotuomarivastaava Joel Hansson. Hänen mielestään tilanteesta olisi pitänyt tuomita uusi yritys.

– Tässä tilanteessa rangaistuslaukaus olisi pitänyt uusia. Tämä on päätös, joka erotuomareiden on tehtävä jäällä, eivätkä he voi käyttää videotarkistusta arvioidakseen tällaista tilannetta uudelleen, Hansson kertoi Expressenille.

Slovakia on kolmen pelatun ottelun jälkeen neljässä pisteessä. Itävalta sai pelistä MM-turnauksensa ensimmäiset pisteet hävittyään kaksi ensimmäistä otteluaan Suomelle ja Ruotsille.