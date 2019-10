SK: Pääministeri Rinne patistaa sekä keskustaa että vihreitä – turvetuki pois, ydinvoimahankkeet etenevät

– Olen ymmärtänyt, että he eivät ole vastustamassa. Näin minä olen tulkinnut. On sovittu, että jo tavalla tai toisella käynnissä olevissa hankkeissa mennään eteenpäin, Rinne sanoo SK:lle.

Keskusta on perinteisesti puolustanut turpeen tukemista. Valtiovarainministeriön ensi vuoden talousarvioesityksessä turpeen alennetun verokannan kustannukset arvioidaan 196 miljoonan euron suuruiseksi.

Vihreille taas ydinvoiman hyväksyminen on hankala asia. Puolue on jättänyt hallituksen 2000-luvulla kahdesti, kun eduskunta on päättänyt ydinvoiman lisärakentamisesta.