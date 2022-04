Sitkeä työ kampittaa Venäjää: Ukraina perehtyi vuosia vihollisensa kybertoimintaan

Pieni ukrainalainen it-osaajista, tiedustelupalvelun upseereista ja rikossyyttäjistä koostuva tiimi on seurannut Venäjän suojeleman, Armageddoniksi ristityn hakkeriryhmän toimintaa vuosien ajan.

– Mikä on paras aika tutustua vihollisesi toimintatapaan? Kauan ennen varsinaista taistelua, toteaa eräs nimettömänä pysyvä länsimainen viranomainen Financial Timesille .

Juuri näin Ukraina toimi. Se seurasi Armageddonin toimintaa, puuttui räikeisiin hyökkäyksiin ja onnistui välillä torjumaankin ne. Ja vaikka Armageddon ei välttämättä ole Venäjän kovin kyberase, se on ehdottomasti eräs tuotteliaimmista: Ukraina on saanut vastaanottaa noin 5000 erilaista kyberhyökkäystä, joihin sisältyi niin tietojenkalastelua kuin haittaohjelmien levitystäkin. Kaikkiaan iskuja on kohdistettu 1500 ukrainalaiseen kohteeseen.