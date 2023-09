Sisäministeri MTV:lle: Selvitämme, voidaanko sharia-lakia Suomessa edistävään ulkomaiseen rahoitukseen puuttua

– Kyllä tällä hetkellä selvitellään, mitä asialle voidaan tehdä. Tämä on oikeudellisesti aika haastava tilanne, koska kuten tiedämme, meillä on uskonnonvapaus ja yhdistymisvapaus.

Rantanen toivoi selvityksen aloittamista IS :n haastattelussa viime viikolla sen jälkeen, kun lehti uutisoi Helsingissä toimivasta laittomasta moskeijasta. Moskeijan toimintaa pyörittävä Pohjoismaiden säätiö kertoo saavansa rahoitusta Saudi-Arabiasta. Säätiön johtohahmo Aladin Maher sanoi MTV:lle sharia-lain sopivan Suomeen mainiosti.

– On selvää, että meidän täytyy seurata tämäntyyppistä toimintaa, missä raha tulee ulkomailta – ja mitä ilmeisimmin Maherin lausuntojen perusteella säätiössä tunnutaan opettavan sen tapaisia oppeja, jotka eivät suomalaiseen yhteiskuntaan istu.

"On tärkeää, ettemme päästä Suomeen tasa-arvon vastaisia oppeja"

Rantasen mukaan Saudi-Arabiasta vastaanotettu raha on erityisen seurannan kohteena, sillä maassa on kireä islamin tulkinta.

– Siellähän on ollut hyvin kireä islamin tulkinta, ja ilmeisesti sharia-lain edistäminen on ajatuksena rahan kanavoimisessa. Siinä mielessä tämä on hyvin tärkeää, jotta emme päästäisi Suomeen sellaisia oppeja, jotka ovat naisten aseman tai tasa-arvon vastaisia.