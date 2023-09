Kohutun islamilaisen säätiön johtaja: Sharia-laki sopii "mainiosti" Suomeen

Pohjoismaiden säätiö sr:n omistamasta kerhotilasta Helsingin Malmilla on noussut kovaääninen keskustelu.

Syynä on, että kerrostalon alakerrassa sijaitseva kerhotila on asemakaavassa määritetty päiväkerhokäyttöön, mutta todellisuudessa siellä pyörii moskeija, Ilta-Sanomat kertoi lauantaina. Tilan käyttötarkoitukseksi on listattu vapaa-ajan toiminnan järjestäminen lapsille.