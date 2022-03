Sisäministeri Mikkonen tyynnyttelee perussuomalaisten huolia Allegro-junasta: "Me tiedämme, keitä sieltä tulee"

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen kantoi kyselytunnilla huolta siitä, että Allegro-junalla päivittäin Suomeen saapuvien satojen venäläisten joukossa olisi ihmisiä, joiden motiivina maahantuloon on tiedustelu ja vaikuttaminen Venäjän hyväksi.

Mikkosen mukaan Suomen viranomaisilla on hyvä käsitys siitä, keitä Allegrolla Suomeen saapuu.

– Allegro-junaanhan ei pääse, jos ei ole asianmukaisia asiakirjoja. Me tiedämme, keitä sieltä tulee, Mikkonen sanoi.

– Viisumeja ja oleskelulupia haettaessa me olemme selvittäneet ihmisten taustoja. Meillä on hyvä käsitys siitä, kuka junaa käyttää, sisäministeri jatkoi.

– Siellä on paljon sellaisia venäläisiä, jotka asuvat pysyvästi jossain muussa Euroopan maassa, ovat siellä töissä. Heillä on siellä perhe ja elämä, ja he palaavat nyt sinne omiin koteihinsa, Mikkonen sanoi.