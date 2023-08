Sinkkuelämää-tähden postaus sai suomalaiset haltioihinsa – tunnistatko tämän mukin?

View this post on Instagram

Kuvan kommenttikenttä on täyttynyt suomalaisten terveisistä megatähdelle.

– Tuo on Marimekon muki. Terveisiä Suomesta, eräs kirjoittaa.

– Terveisiä Suomesta. Miten suloinen muki sinulla on, toinen lisää.

Sinkkuelämää sai vuonna 2021 jatkoa sisarsarjan muodossa. And just like that… -sarjassa Parker uusi Carrie Bradshaw'n roolinsa. Aikoinaan moni suomalainen oli onnessaan, kun 2000-luvun alussa Unikko-kuosi somisti Bradshaw'n asuntoa. Myös tyylitietoisen hahmon vaatekaapista löytyi Marimekkoa.