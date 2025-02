Sinimustan liikkeen puoluerekisteröinti on enää kannatusilmoituksista kiinni, oikeusministeriö hyväksyi hakemuksen.

Avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike ei pääse mukaan alue- ja kuntavaaleihin, sillä puolueen rekisteröintiprosessi on vielä kesken.

Oikeusministeriöstä kerrotaan, että alue- ja kuntavaaleissa mukana olevien puolueiden piti olla rekisteröityjä viimeistään toissa päivänä eli maanantaina.

Jos puolue ei ole rekisterissä, voivat sen jäsenet kuitenkin asettua ehdolle valitsijayhdistyksen kautta.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo, että oikeusministeriö on jo ilmoittanut kaikille kunnille ja kaikille hyvinvointialueille sen, mitkä puolueet ovat puoluerekisterissä ja näiden kyseisten puolueiden nimenkirjoittajatiedot.

– Ainoastaan nämä puolueet voivat osallistua näihin kuntavaaleihin, Jääskeläinen sanoo STT:lle.

Jos puolue ei ole rekisterissä, voivat sen jäsenet kuitenkin asettua ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistysten ehdokashakemukset täytyy jättää kuntien keskusvaalilautakunnille ja aluevaaleissa aluevaalilautakunnille ennen virka-ajan päättymistä maaliskuun 4. päivänä.

Kuntavaaleissa on Jääskeläisen mukaan ollut valitsijayhdistysten ehdokkaita mukana enemmän kuin valtiollisissa vaaleissa, joskin tilanne vaihtelee kunnittain.

– Yleiskuva on se, että kyllä ehdokkaat kunnissa yleensä on puolueiden asettamia. Mutta joissakin kunnissa näitä valitsijayhdistyksiä on ja on siis mennyt läpikin, Jääskeläinen tarkentaa.

Menetti puoluestatuksen huhtikuussa

Sinimusta liike haki edellisen kerran puoluerekisteröintiä tammikuussa 2021, ja se merkittiin puoluerekisteriin kesäkuussa 2022.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kuitenkin purki ennakkopäätöksellä sinimustan liikkeen rekisteröimisen puolueeksi viime huhtikuussa. Oikeus perusteli tuolloin päätöstä sillä, että puolueen rekisteröintipäätös perustui erehdykseen.

Rekisteripäätöksen purkua KHO:lta oli hakenut oikeusministeriö sen jälkeen, kun liike oli toimittanut ministeriölle uuden yleisohjelmansa. Ministeriön mukaan yleisohjelmaan oli tuolloin palautettu kirjauksia, joita se ei voinut hyväksyä.

Vaalijohtaja Jääskeläisen mukaan sinimustan liikkeen rekisteröinti puolueeksi on tällä kertaa kiinni enää siitä, että liike saa kokoon vaadittavat 5 000 kannatusilmoitusta.

– Hehän ovat tehneet nyt uuden hakemuksen sen kohupäätöksen jälkeen. Ja nyt se hakemus on sääntöjen ja yleisohjelman perusteella meillä (oikeusministeriössä) jo käsitelty ja hyväksytty. Elikä siihen ei enää voida palata, Jääskeläinen sanoo.

– Jos he saavat määräajassa sen 5 000 kannattajaa, niin heidät rekisteröidään kyllä puoluerekisteriin.

Jääskeläinen kertoo, että sinimustan liikkeen jo hyväksytyssä hakemuksessa oleva yleisohjelma on varsin erilainen kuin aiempi, puoluerekisteröinnin purkuun johtanut yleisohjelma.

Puoluerekisteri-sivustolta selviää, että sinimustalla liikkeellä on tällä haavaa koossa noin 3 500 kannatusilmoitusta. Ilmoitusten keruuseen on aikaa vuosi ja määräaika umpeutuu toukokuun lopussa.