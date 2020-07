Sinilevä, kyyt, ampiaisten pistot, grilliruoka – kesällä vaarat vaanivat lemmikkejä: "Silloin on syytä lähteä nopeasti eläinlääkäriin"

– Mikäli alue alkaa turvota voimakkaasti tai hengitysoireita ilmenee, niin silloin on syytä lähteä nopeasti eläinlääkäriin, Wright kertoo.

Wrightin mukaan iso ongelma ovat grilliherkkuja popsineet lemmikit. Mikäli koira hotkaisee esimerkiksi puisen grillitikun tai teräviä luita, riskinä on suoliston ja mahalaukun vaurioituminen.

Kyyn purema vaatii sairaalahoitoa

Wrightin mukaan tänä kesänä usein potilaana on kyynpurema lemmikki. Kyyn myrkky poistuu elimistöstä munuaisten kautta, mikä on korva kuormitus lemmikin munuaisille. Sairaalahoito on silloin tärkeää, jotta myrkky saadaan turvallisesti pois eläimen elimistöstä.