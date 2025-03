Ei sopua elintarvikealalle: Panimolakko alkamassa

Kuusipäiväinen panimolakko uhkaa alkaa sunnuntaina, sillä elintarvikealan työriitaan ei saatu sopua. Sinebrychoffin ja Olviin mukaan juomia riittää myyntiin, vaikka panimolakko alkaisi.

Valtakunnansovittelijan toimisto kertoo viestipalvelu X:ssä, että elintarvikealalle ei ole saatu sopua.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto hylkäsi sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotuksen elintarvikealan työriidassa. Elintarviketeollisuusliitto hyväksyi ehdotuksen.

Työnseisaus panimoissa uhkaa toteutua sunnuntaista alkaen. Vajaan viikon kestävä lakko jatkuisi ensi viikon perjantaihin, eli 28. maaliskuuta, asti.

Liha- ja peruselintarvikkeen lakko on siirretty alkamaan 8. huhtikuuta.

Sovittelu jatkuu huomenna lauantaina.

Panimot: Ei juuri näy kauppojen hyllyillä

Jos kolmen suuren panimon lakko toteutuu, se näkyisi Sinebrychoffin tuotteiden kuluttajille vain hyvin vähän, arvioi yrityksen kaupallinen johtaja Henri Tahvanainen.

Myös Olvin tuotteiden saatavuus olisi lakon aikana hyvä, sanoo Olvin viestintäpäällikkö Janna Viisterä.

Sinebrychoff on tällä viikolla varautunut päivittäistavarakaupan kanssa mahdolliseen panimolakkoon. Tuotteiden tilauskuormia ja varastoja on kasvatettu. Panimo on järjestänyt lisäkuljetuksia myös ravintoloille.

Samoin Olvin asiakkaat ovat kasvattaneet juomavarastoja.

Jos lakko toteutuu, se saattaisi Tahvanaisen mukaan aiheuttaa pieniä puutteita harvinaisempien tuotteiden saatavuuteen.

STT ei tavoittanut aamupäivällä Hartwallia kommentoimaan tilannetta.

Juttua päivitetty 21.3.2025 kello 14.33.

