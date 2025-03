Panimolakko alkaa – elintarvikealan työriitaan ei saatu ratkaisua

Elintarvikealan työriidassa ei ole päästy ratkaisuun, ja huomenna alkava panimolakko toteutuu.

Panimolakko alkaa sunnuntaina kello 21 ja kestää ensi perjantaihin asti. Lakko koskee Hartwallin, Olvin ja Sinebrychoffin panimoita ja lähes tuhatta työntekijää.

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton (SEL) ja työnantajia edustavan Elintarviketeollisuusliiton (ETL) välisessä elintarvikealan työriidassa jatketaan sovittelua mahdollisimman pian, sovittelija Janne Metsämäki kertoi.

SEL hylkäsi uusimman sovintoesityksen perjantaina. SEL:n mukaan esitys olisi heikentänyt työntekijöiden työaikoja kohtuuttomasti. Työnantajapuolelle sovintoesitys olisi kelvannut.

Liitot neuvottelevat leipomoalan, liha-alan, meijerialan, panimo- ja virvoitusjuoma-alan sekä muun elintarviketeollisuuden työehtosopimuksista. Niiden piirissä on noin 25 000 työntekijää.

SEL on antanut varoituksia myös muista lakoista.

Sinebrychoff ja Olvi: Juomia riittää

Sinebrychoffin kaupallinen johtaja Henri Tahvanainen arvioi STT:lle perjantaina, että mahdollinen panimolakko näkyisi yrityksen tuotteiden kuluttajille vain hyvin vähän.

Tahvanaisen mukaan lakko saattaisi aiheuttaa pieniä puutteita harvinaisempien tuotteiden saatavuuteen.

Myös Olvin viestintäpäällikkö Janna Viisterä sanoi, että yrityksen tuotteiden saatavuus olisi lakon aikana hyvä.

Sinebrychoff on tällä viikolla varautunut päivittäistavarakaupan kanssa mahdolliseen panimolakkoon. Tuotteiden tilauskuormia ja varastoja on kasvatettu. Panimo on järjestänyt lisäkuljetuksia myös ravintoloille.

Samoin Olvin asiakkaat ovat kasvattaneet juomavarastoja.

Juttua täydennetty 22.3.2025 kello 21.59.