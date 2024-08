Simone Bilesin äidiltä lohduton avautuminen: "Pyytäisin häntä vain antamaan anteeksi"

Kyseenalainen ilmiö koettelee maailman huulille noussutta olympiadebytanttia – "Tämä on aivan kamalaa"

Shanon Biles on nykyään raitis ja työskentelee ruokakaupan kassalla. Hänellä on tyttärensä Simonen numero, mutta on päättänyt vain odottaa, että tämä ottaisi häneen yhteyttä.